Татьяна Лазарева обращалась к психологу за помощью

Татьяна Лазарева рассказала о том, что много лет назад ей потребовалась помощь психолога. Артистка столкнулась с трудностями во время беременности.

Согласно признанию Лазаревой, во время беременности она чувствовала острый психологический дискомфорт, в связи с чем ей понадобилась помощь специалиста. Российская актриса столкнулась с кризисом, «забив» на собственное я. В беседе с журналистами артистка успела обсудить и другие личные проблемы. В частности, Лазарева упомянула об отношениях с родителями и причинах своих некоторых поступков.

Однако актриса уверила, что все трудности были временными и остались в прошлом. Также Лазарева опровергла слухи о психических расстройствах, которые уже длительное время ей приписывают СМИ.

Лазарева не забыла рассказать о своём счастливом браке с шоуменом Михаилом Шацем. Заботливый супруг ежемесячно даёт своей возлюбленной 1,5 тысячи евро, чего, по словам актрисы, ей вполне хватает на жизнь. Большинство времени артистка проводит со своей дочерью в Испании, где наследница получает образование.