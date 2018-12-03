Ким Кардашьян в "голом" платье пришла на церемонию HBA с другим мужчиной

Ее муж, известный рэпер Канье Уэс, не смог сопроводить ее на церемонию награждения, поэтому ее спутником на вечер стал известный стилист Крис Эпплтон.

Накануне в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения Hollywood Beauty Awards, на которую собрались многие американские знаменитости. В их числе оказались Кармен Электра, Николь Шерзингер, Эшли Симпсон, Ким Кардашьян и другие. Образ последней не оставил равнодушным, скорее всего, никого из присутствующих. Дело в том, что супермодель и мама троих детей появилась на мероприятии в почти что "голом" платье, которое состояло из юбки в пол, а также верха, полосками ткани прикрывающего лишь ее соски.

При этом, пришла она на церемонию HBA не со своим супругом, а с другим мужчиной. Пользователи сети узнали в нем стилиста по волосам Криса Эпплтона, который, в частности, сотрудничает и с самой Кардашьян. В сети даже появилось фото, на котором видно, что они держались вместе как пара. Также Кимберли без стеснения записала с ним Stories и опубликовала на личной странице в Instagram.

Тем не менее, ее преданные поклонники не сочли, что у нее роман со стилистом. Они уверенны, что Уэст - главная любовь американской супермодели, а с партнером на Hollywood Beauty Awards у нее чисто деловые отношения.