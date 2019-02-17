«У Марата даже в мыслях нет, что он виноват!»: Миро осудила реакцию Башарова на развод

Известный блогер раскритиковала возмущение Башарова о том, что он узнает о разводе из интернета и требует вернуть фамилию. Она заявила, что подобный тип людей не достоин даже называться "мужчиной".

На днях Елизавета Шевыркова объявила, что больше не может жить вместе с Башаровым из-за того, что он поднимает на нее руку. Сам актер заявил, что даже не подозревал о намерениях супруги и обо всем узнал из сети. Он не смог сдержать эмоций и довольно резко высказался в сторону Елизаветы.

Однако его реакция не могла остаться незамеченной Леной Миро. Блогер разнесла возмущение Башарова, осудила его и заявила, что Марат «настолько неадекватен», что «думает о себе, как о ком-то великом». Она также подчеркнула, что не стоит называть «мужчиной» человека, который пьет, поскольку он абсолютно «теряет человеческий облик».

«У Марата даже в мыслях нет, что он может быть виноват!» - негодует Миро. По словам блогера, он абсолютно не воспринимает аргументы, которые ему приводят. «Ему – про избиение жены и пьянство, а он – про денег дал, отниму фамилию и тайский массаж». Кроме того Лена Миро уверена, что супруга Башарова не просто так объявила о расставании, находясь далеко от мужа. Она полагает, что женщина просто боится своего мужа, поэтому и «спряталась».

Миро превращает имя Марата в нарицательное, заявляя, что подобное будет повторяться, пока женщины не начнут понимать, с кем связывают свою жизнь. Она вспомнила, как Башаров избивал свою первую жену, а также упомянула его пьянство и избиение Елизаветы, обращая внимание на закономерность. По словам блогера, это обязательно «произойдёт со следующей».