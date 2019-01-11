Ксению Бородину и Курбана Омарова затравили из-за грызущей на ногах ногти дочери

Поклонники звездных супругов считают, что те не справляются с воспитанием Теоны и поступают неправильно в том, что попустительствуют ее поведению и даже публикуют это на смех другим людям.

Хотя раньше по отношению к Курбану Омарову в большинстве случаев применяли такое описание как "бизнесмен"и "крупный предприниматель", на сегодняшний день в СМИ его все чаще называют блогером. На самом деле, за последнее время он действительно больше сблизился с аудиторией благодаря постоянному общению через дайрект и ответы на личные вопросы подписчиков в постах.

Однако, несмотря на существующую у него большую армию поклонников, супруга Ксении Бородиной продолжают донимать хейтеры. В этот раз они затравили из-за грызущей на ногах ногти трехлетней дочери Теи. По их мнению, публиковать фотографии, на которых запечатлено, как ребенок нарушает правила гигиены, недопустимо. "Треш просто! Зачем учить гигиене и воспитывать?! Лучше сфоткать и поржать...", "Я вообще не знала что так делает кто то, ужас", - гневно написали они в комментариях.

Тем не менее, не все отнеслись к проделке дочери Омарова так критично. Одни вспомнили, что в детстве тоже грызли ногти на ногах, а другие в шутку посоветовали способ, как ее от этого отучить: "Откармливать, чтобы не доставала ногой до рта". Многие комментаторы также заметили, что Теона очень гибкая. "Вот это пластика и растяжка. Вам необходимо талант развивать", - писали они, вероятно, не зная, что девочка и так ходит на кружок по гимнастике.