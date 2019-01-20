Королева не поможет: Стало известно, когда Меган Маркл сможет получить гражданство Великобритании

Жена младшего внука королевы Елизаветы II Меган Маркл до сих пор остается гражданкой США. Несмотря на то, что она является законной женой принца Гари и носит под сердцем ребенка, который станет седьмым в очереди на британский престол, она не пока имеет права стать подданной Великобритании.

После того, как 19 мая прошлого года американка Меган Маркл вышла замуж за британца принца Гарри, многие думали, что вопрос получения новоиспеченной герцогиней британского гражданства, что называется, вне очереди и по знакомству – это вопрос решенный. Однако все оказалось не так просто, и в пресс-службе Кенсингтонского дворца сообщили, что Меган будет следовать всем иммиграционным требованиям Великобритании как рядовой нерезидент.

Изначально невеста принца Гари въехала в страну по семейной визе. Для этого ей и ее жениху нужно было доказать, что их совокупный доход равняется 18 600 фунтов или на банковском счету у мисс Маркл имеется как минимум 16 000 фунтов. Далее, согласно правилам, те, кто привозит в Великобританию жениха или невесту, должны оформить свои отношения в течение полугода, что и сделали Гарри и Меган. После заключения брака должно пройти пять лет, и тогда герцогиня Сассекская сможет подать заявление на бессрочную визу, на основании которой она позже получит возможность получить британское подданство.

Если судьба в лице британского или американского иммиграционного законодательства не преподнесет неожиданных сюрпризов, то первенец Сессекских, родившись в Лондоне и будучи сыном или дочерью принца крови и внуком королевы, автоматически получит гражданство Великобритании.