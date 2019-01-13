Аппетиты растут: Бузова после пуховика за 80 000 рублей надела куртку за 130 000 рублей

Поклонники в очередной раз раскритиковали внешность певицы, которая так и не научилась стильно подбирать вещи.

33-летняя Ольга Бузова недавно выздоровела, после почти двух недель болезни. Видимо, фотоссесия в Куршавеле на морозе в одном только купальнике невыгодно отразилась на здоровье артистки. Теперь же Ольга стал прислушиваться к советам фолловерам. Которые рекомендовали певице лучше одеваться. Для этого Бузова выбрала дорогостоящую зимнюю куртку, под стать «принцессы российского шоу-бизнеса» за «скромных» 130 000 рублей.

Поклонники сразу же заметили, что аппетиты у Бузовой растут быстро. И если недавно артистку раскритиковали за желтый пуховик стоимостью 80 000 рублей, то данная обновка стоит в разы дороже. Напомним, что ранее певица также засветила сумку от Valentino стоимостью 165 000 рублей, за которую Ольгу обвинили в расточительстве.