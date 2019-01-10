«Хоть наголо постригись!»: фанаты дали советы Виктории Дайнеко по изменению прически

Известная певица попросила совета у поклонников, стоит ли ей стричь челку. Дайнеко заявила, что в последнее время постоянно "обрезает" лоб на фотографии, чтобы он выглядел меньше. Однако мнения фанатов разделились.

Виктория Дайнеко опубликовала в своем аккаунте социальной сети Instagram новый пост. Примечательно, что певица сделала серию постов в одном стиле. В крайнем из них артистка обратилась к подписчикам за помощью. Дайнеко сетует: «Я вот почти на всех фото обрезаю себе лоб, может уже просто взять и обстричь челку? Как думаете?»

Фанаты отреагировали очень стремительно, желая дать своему кумиру лучшие рекомендации. Многие посчитали, что челка певице совсем не нужна. «Не нужно челку, у вас волосы вьются, и это будет капец. По себе знаю». Другие предложили более креативный вариант: «Не нужно!) Сейчас же можно просто ее прикрепить, если есть желание».

Однако некоторые отметили, что с приближением весны всегда хочется перемен, в том числе, и во внешности. И если Виктория хочет немного освежить свой образ, то челка подойдет. «Челка – это хорошо, челка молодит», - комментируют пользователи. А один из поклонников заявил, что всегда будет ценить певицу независимо от того, каким изменениям она себя подвергнет, пусть даже самым кардинальным: «Хоть наголо постригись, хуже не станешь ты прекрасна!»

Известно, что накануне Дайнеко обновила стрижку и подкорректировала брови, о чем сообщила фанатам и начала серию стильных фотографий в серых тонах. Поклонники предположили, что именно эти небольшие изменения вдохновили Викторию на более интересные перемены.