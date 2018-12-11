Новый мистический клип Егора Крида бьет рекорды на YouTube

Певец Егор Крид выпустил новый лирический клип о любви. Всего за сутки пребывания на YouTube видео набрало один миллион просмотров, и его популярность продолжает набирать обороты.

Для исполнителя из Пензы и артиста лейбла Black Star Егора Крида начало 2019 года стало очень продуктивным. В январе Егор порадовал всех композицией «Крутой», где он сравнили себя с композитором Игорем Крутым, который даже принял участие в съемках клипа для этой песни. А в феврале молодой исполнитель представил на суд мира лирическую композицию и видео к ней под названием «Время не пришло». Музыкальный фильм о истории любви сквозь время двух молодых людей, рассказывающий о том, что можно всю жизнь любить и искать человека, которого ты никогда не видел.

В роли главного героя снялся сам Его Крид, а его избранницу исполнила звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Татьяна Бабенкова, известная нам как Алена, невеста Гриши Измайлова. Режиссером видео выступил Заур Засаев.