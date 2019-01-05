Шаг к примирению: Рита Дакота и Влад Соколовский восстановили общение

Когда исполнительница решила порвать отношения с отцом своего ребенка, она не скрыла причин своего решения от поклонников и рассказала им о его изменах. Тем не менее, даже несмотря на громкий скандал, супруги сумели сделать шаг к примирению.

Топор войны между Ритой Дакотой и Владом Соколовским закрыт - пишут СМИ. Дело в одной детали, которую заметили журналисты. Известно, что после крупной ссоры и разрыва муж и жена отписались от страниц друг друга в социальных сетях, в том числе и на просторах фотохостинга Instagram. Поклонники считают, что таким образом знаменитости показали полный отказ поддерживать связь.

Между тем, в сети говорят, что сейчас бывшие супруги восстановили общение. Об этом свидетельствует то, что они вновь подписались друг на друга, а значит оба готовы следить за личной жизнью и творчеством человека, который когда-то был самым близким, а теперь стал таким далеким.

Сама Дакота не раз уже говорила, что уже не вернется к экс-супругу, так как считает, что тот ее "обесценил и предал". Тем не менее, она призналась, что до сих пор его любит.