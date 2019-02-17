Михаил Боярский рассказал правду о том, как ему досталась роль Д`Артаньяна

Народный артист России Михаил Боярский решил опровергнуть «классическую» версию своего утверждения на роль гасконца д’Артаньяна, которую в свое время рассказывал режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевича, и поведал в Instagram свою версию событий.

Актер Михаил Боярский, всесоюзная слава пришла к которому после премьеры в 1979 году на телевидении трехсерийного фильма «Д`Артаньян и три мушкетера», последнее время активно делится со своими поклонниками воспоминаниями и интересными фактами из своей яркой жизни. Вчера он показал редкое фото с мамой и рассказал, что на самом деле привело его в театральный институт, а сегодня Михаил Сергеевич решил поделиться историей того, как он стал мушкетером.

Артист в своем Instgram решил опровергнуть версию, много раз рассказанную режиссером Юнгвальдом-Хилькевичем, который утверждал, мол, вошел Боярский в павильон и все замолкли: вот настоящий д’Артаньян. Как оказалось, все было намного проще и прозаичней. Михаил Сергеевич признался, что пробы проходили в Одессе, и он принял в них участие на бегу, так как торопился на самолет в Москву. Он согласился просто подыграть в сцене первой встречи героев с Арамисом (Игорем Старыгиным). Каких-то особенных эмоций эта работа у Боярского не вызвала, однако через месяц он получил телеграмму, в которой сообщалось, что его утвердили на роль.

Дальше, как рассказывает Михаил Сергеевич, ему предстояла отпроситься на съемки у худрука театра Ленсовета Игоря Петровича Владимирова. Конечно, поначалу режиссер ничего не хотел слышать о съемках в кино и не отпустил молодого артиста, о чем последний рассказал Георгию Юнгвальду-Хилькевичу по телефону. В итоге пришлось директору картины ехать к Владимирову, который в итоге уступил, и прямо на сценарии «Мушкетеров» написал, что он «разрешает, но в свободное от работы время». Пришлось Боярскому летать на съемки в Одессу и Львов в перерывах между спектаклями и репетициями.

Как показало время, Михаил Боярский не прогадал, снявшись в «Трех мушкетерах». Эта роль сделала его любимцем всех советских, а теперь уже и российских зрителей, а песни из кинофильма в его исполнении стали хитами.