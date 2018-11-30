Папарацци поймали Кейт Миддлтон в нетрезвом состоянии

Даже такие казалось бы идеальные люди как герцогиня Кембриджская и ее супруг принц Уильям иногда совершают промахи и по молодости попадают в объективы фотографов в не самом презентабельном виде.

Это сейчас все мы видим, как Кейт из простой девушки превратилась в настоящую утонченную британскую аристократку, а ее муж из амплуа тусовщика перешел в новый статус любящего мужа, заботливого многодетного отца и труженика на благо короны. Однако в далеком 2007 году все было совсем иначе: Кейт и Уильям были молоды и не обременены обязанностями, поэтому не отказывали себе в удовольствии выпить на вечеринках. Иногда случалось и так, что будущие герцог и герцогиня слегка «перебирали» и попадали в объективы папарацци, которые преследовали влюбленную парочку практически везде, не в самом лучшем виде.

Однажды такое компрометирующее фото выходящих из клуба Кейт и Уильяма удалось сделать фотографу Максу Баттерворту. На снимке видно, что Кей не в восторге от того, что ее фотографируют, а внук королевы Елизаветы II просто сел в авто с полузакрытыми глазами, чтобы спастись от вспышек камер репортеров и, наверное, не смотреть на них мутными глазами.

Сейчас все прошлые кутежи остались в прошлом, и Кейт попадает на снимки папарацци исключительно во время походов по магазинам или прогулках с детьми.