Стало известно, как принц Джоржд и принцесса Шарлотта проведут каникулы

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, несмотря на свое высокое положение, остаются обычными детьми, и поэтому они с нетерпением ждут каникул в школе и садке. В СМИ появилась информация, как будущий король и его сестра проведут свободную от занятий неделю.

Чужие дети растут очень быстро. Казалось бы, только недавно мы наблюдали, как Кейт Миддлтон появилась на крыльце крыла Линдо госпиталя святой Марии в Лондоне сначала с новорожденным Джорджем, а через два года и с Шарлоттой на руках, как дети уже ходят в школу и детский сад. Будущий король является учеником школы Thomas’s Batterse, а принцесса Шарлотта посещает дошкольное учреждение Willcocks Nursery.

С понедельника у детей начались каникулы в середине семестра и, не стоит сомневаться, что их родители позаботятся, чтобы Джордж и Шарлотта хорошо отдохнули. Одним из вариантов семейного отдыха стало посещение горнолыжного курорта, куда Кембриджские летают каждый год втайне от всех, а потом радуют мир милыми зимними фото.

Также возможно, вся большая семья отправится в свой особняк в Норфолке Энмер Холл.

И если маршрут остается под вопросом, то в одном можно быть уверенными на 100% - дети не проведут неделю дома, уткнувшись в гаджеты. Герцогиня Кембриджская ранее рассказывала, что они с мужем запрещают своим детям использовать планшеты и телефоны, предпочитая отправлять их гулять на улицу, кататься на велосипедах, играть в машинки, куклы и проводить по-настоящему счастливое и незабываемое беззаботное детство.