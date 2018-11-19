Располневший муж Марии Распутиной переживает, что она найдет себе другого

Артистка поругалась с мужем из-за того, что он набрал пять килограммов лишнего веса после новогодних праздников. По итогу она даже выгнала его из дому, так что пока он живет отдельно.

Известная 54-летняя российская поп-певица Мария Распутина прославилась своим бойким нравом. Ее поклонники наслышаны, насколько строга она бывает со своим супругом Виктором Захаровым, брак с которым у нее длится уже почти 20 лет. Однако большие требования у нее не только к окружающим - так же строга она и с собой. Тяжелым для нее оказался путь к похудению, однако она все же прошла его и теперь старается держать себя в форме.

Между тем, накануне она обратила внимание на своего располневшего мужа. Хотя мужчина всегда отличался плотным телосложением, за годы жизни со звездой он смог сбросить около 23 килограммов. Тем не менее, они стали постепенно возвращаться после минувшего Нового года. Сама Виктор признался, что "переборщил с оливье и прочими закусками", и по итогу набрал пять килограммов.

По итогу Распутина терпеть это не согласилась — собрала его чемоданы и выставила их за дверь. Теперь Виктор временно проживает в столичной квартире, пока его жена остается в коттедже. Хотя он и обиделся, все равно начал следить за питанием. Сейчас он только переживает, что она найдет себе другого мужчину, пока он будет заново приводить себя в форму.