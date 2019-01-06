"У Евгения растет достойный преемник": фанаты Рудковской обеспокоены, что ее сын повторит судьбу Плющенко

Подписчики снова пришли в восторг от юного спортсмена на льду. Однако некоторые фанаты выразили беспокойство относительно дальнейшей судьбы сына Плющенко и Рудковской.

Яна Рудковская опубликовала в своем профиле Instagram небольшой ролик, где запечатлены Евгений Плющенко и их маленький сын Александр, который уже делает поразительные успехи в фигурном катании. Музыкальный продюсер сообщила, что съемки «в Японии, для Японского Канала «ТВS» для одной из самых рейтинговых программ японского телевидения» завершены.

Знаменитость указала, что ее супругу пока что не разрешают делать сложные трюки. Однако это им не помешало. Команду от России представил маленький Гном Гномыч. Он откатал «под папину музыку Ванкуверской Олимпийской Произвольной программы свою импровизированную версию». Она называлась «Танго ЛЮБВИ» Эдвина Мартона».

Яна рассказала, что после утомительной спортивной нагрузки семья пошла в магазин игрушек, где Гном Гномыч выбрал всё, что ему захотелось. Рудковская очень гордится своим сыном и подчеркивает, что уже сейчас он исполняет свои желания собственным трудом. Кроме того, юный спортсмен представил свою игрушку ЧебуСашку с посланием «Из России с любовью». Музыкальный продюсер сообщает, что программа выйдет в эфир 2 марта.

Фанаты были восхищены мастерством маленького Александра. Поклонники не перестают удивляться его таланту. «Какой молодец. Здорово катается», «У Евгения растёт достойный преемник. Будет новый супер чемпион». Тем не менее, некоторые поклонники обеспокоены тем, что малыша ждет судьба его отца. «Молодец, конечно, мальчуган! Однако папа весь переломанный, неужели родители желают такой же участи и своему ребёнку?!» - недоумевают пользователи.

Также Яна с удовольствием сообщила, что все задуманное удалось осуществить. Более того, их пригласили выступать в Японии летом на традиционном шоу. Поэтому звездное семейство еще не раз посетит страну восходящего солнца.