Анастасия Волочкова шокировала откровенным свадебным платьем

Балерина Анастасия Волочкова готовится к свадьбе и пытается сделать самый важный выбор в подготовке в торжеству - определиться с моделью подвенечного платья. Своими вариантами невеста делится с подписчиками в Instagram, предусмотрительно отключив комментарии к постам.

На прошлой неделе Анастасия Волочкова заявила, что она выходит замуж. Сначала к ее словам о бракосочетании с неизвестным возлюбленным никто серьезно не отнесся серьезно, однако, похоже, придется все-таки поверить словам эпатажной балерины, так как она активно занимается выбором свадебного платья. На очередном фото в Instagram Волочкова предстала в полупрозрачном подвенечном наряде, который очень выгодно подчеркивает фигуру танцовщицы. Чтобы не читать очередные хейтерские комментарии, танцовщица предусмотрительно отключила возможность комментирования поста.

В подписи к публикации невеста вскоре обещала познакомить поклонников со своим женихом, которого до этого никто и никогда не видел. Влюбленные настолько «шифруются», что даже возвращались с отдыха на Мальдивах разными самолетами, чтобы их случайно не сфотографировал кто-нибудь из соотечественников.

Напомним, что ранее Волочкова хвасталась шикарным кольцом с огромным рубином и бриллиантами. Как утверждала балерина, баснословно дорогое ювелирное украшение преподнес ей в качестве подарка на день рождения ее богатый, знающий несколько иностранных языков возлюбленный. Пока неизвестно, когда точно бывшая прима-балерина Большого театра официально станет женой и где пройдет торжественная церемония.