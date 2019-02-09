Подписчики просят отца Децла раскрутить сына посмертно

Александр Толмацкий опубликовал пост, в котором сделал выводы, что Кирилл чувствовал приближение смерти.

Известный российский продюсер Александр Толмацкий, работавший с Олегом Газмановым, «Комбинацией», Децлом и многими другими, до сих пор не может смириться со смертью сына. Недавно он опубликовал пост в Instagram с клипом Кирилла на песню «Бог Есть». Видео Толмацкий старший подписал так: «Каждый раз, пересматривая интервью Кирилла, я начинаю верить, что он точно что-то знал и предчувствовал».

Подписчики продолжают выражать свое соболезнование Александру Толмацкому. Многие поняли, как ему тяжело, особенно после прощальной речи у гроба сына. Нашлись и те, кто не может простить отцовского предательства, когда Александр бросил Децла с матерью, а сам ушел к другой женщине. Некоторые фанаты умершего рэпера обратились к продюсеру Толмацкому с просьбой раскрутить сына еще раз. Последнее творчество Децла не попало в широкие массы. «Может отец искупит вину? Поможет сыну донести свой талант в массы», - написал кто-то из пользователей. Один поклонник Децла выразил мнение, что Александру Толмацкому будет по силам сделать из сына звезду снова.