«Султан поневоле»: Солнцев может взять в жёны свою бывшую — с Терешкович Гоген не разведётся

14 февраля шоумен выбирал кольцо в подарок для своей супруги. Помощницей в выборе стала его бывшая девушка Анна Ермакова. Только для своей ли жены актёр покупал ювелирку?

Уже весной этого года одна из самых скандальных пар отечественного шоубиза отпразднует годовщину. 38-летний Гоген и 64-летняя Екатерина ещё в прошлом году связали себя узами брака и поставили штампы в своих паспортах.

«Милые бранятся — только тешатся» - народная поговорка. Так в семье и у Солнцевых. На протяжении всего прошлого года с телеэкранов страны не спадали новости об очередных скандалах между любящей парой.

Екатерина в «Прямом эфире» Малахова избила до крови свою дочь, приревновав супруга, а самого Солнцева не раз уже обвиняли в том, что он женился на Терещшкович ради славы и денег.

Однако уже к концу января рассоренная парочка помирилась и звёздная чета актёра и бизнесвумен с неподдельной любовью наслаждаются обществом друг друга.

Но 14 февраля Солнцев встретился со своей бывшей — Анной Ермаковой, с которой до этого пребывал в любовных отношениях.

В этот же раз шоумен стал оправдывать встречу тем, что Аня помогала Гогену выбирать кольцо для его законной супруги.

Хейтеры нет поверили в чистосердечность Солнцева и «накинулись» на звезду с обвинениями во лжи.

Они утверждают, что Гоген хочет помириться с Ермаковой и даже вступить с ней в гражданский брак.

Злопыхатели уверены, что Солнцев может взять в жёны свою бывшую, а с Терешкович Гоген не разведётся, чтобы не терять свою популярность.

«Тили-тили тесто, Гоген станет невестой», «Куда Катя смотрит?», «Альфач-трюкач», «Аня же его ещё любит сильно», «Эх, Гоген, успокойся», «Султан поневоле, что сказать» - пишут подписчики.