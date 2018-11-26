Дочь Татьяны Навки не справилась с управлением автомобилем и чуть не попала в аварию

Машина старшей дочери фигуристки Татьяны Навки студентки Александры Жулиной заглохла в тоннеле на Ленинградке. Девушке чудом удалось избежать аварии, но пришлось мерзнуть в автомобиле в ожидании эвакуатора.

Александра Жулина получила автомобиль в подарок от своих родителей Александра Жулина и Татьяны Навки на совершеннолетие. Пока еще неопытный водитель 18-летняя Александра не смогла вовремя заметить странное поведение автомобиля, и поэтому неожиданно оказалась в тоннеле на Ленинградском шоссе с пробитым радиатором, из которого вытекла вся охлаждающая жидкость. Мастера автосервиса по телефону запретили ей включать двигатель, и девушка была вынуждена мерзнуть в холодном автомобиле в ожидании эвакуатора.

Отметим, что Александра Жулина в свои 18 лет уже давно финансово почти не зависит от родителей. Она строит карьеру певицы, выступая под псевдонимом Алекса, и даже уже успела выпустить несколько треков и снять к ним клипы. Кроме того, Александра учится в МГИМО на факультет международных экономических отношений и радует своих родителей успехами - свою первую в жизни сессию она сдала на «отлично».