«Забальзамировали при жизни»: Успенская и Кудрявцева «переборщили» с уколами красоты – Instagram

Фото Успенской и Кудрявцевой со дня рождения Дубцовой показалось подписчикам неестественным, потому что взрослые женщины явно перекачали лицо и увлеклись пластикой.

Недавно певица Ирина Дубцова отметила свое 37-летие. На праздник были приглашены многие звезды, в том числе Любовь Успенская и Лера Кудрявцева. После торжества ведущая выложила в сеть Instagram весьма необычные фото с любимой подругой, но больше внимания привлекло совсем другое. Как написали фанаты, их как будто «забальзамировали при жизни», открыто говоря о злоупотреблении косметическими процедурами и ботоксом в уже не молодом возрасте.

Успенская и Кудрявцева «переборщили» с уколами красоты и не скрывают этого. Лицо 64-летней Любови выглядит неестественно гладким и видны следы от подтяжек. Телеведущая Кудрявцева недалеко ушла. По сравнению с певицей, ей всего 47 лет, но она уже сделала из себя пластиковую куклу. Подписчики не оценили подобные изменения, а, наоборот, раскритиковали звезд.

Все знают о вреде подкожных инъекций, которые действительно омолаживают кожу, но их чрезмерное использование может привести к непоправимым последствиям. Возможно, фанаты увидят Успенскую и Кудрявцеву в новом обличие, только на этот раз ботокс испортит внешность женщин.



