Владимир Зеленский показал необычное хобби своей супруги

Кандидат в президенты Украины редко демонстрирует свою семью, но снимок жены все же выложил в сеть.

Популярный украинский актер, юморист, а с недавних пор и претендент на пост главы государства Владимир Зеленский почти никогда не рассказывает о своей личной жизни. Однако, фотография супруги Елены все-таки есть в его Instaram. По словам Владимира, вторая половинка не разрешает ему афишировать семью. Исключения делаются только для самых особенных кадров.

На одном из снимков в Instagram Зеленского его жена Елена застигнута за довольно редким для женщины занятием. Она стоит на катере и ловит рыбу на удочку. Сам Владимир подписал под фото, что жена запрещает публиковать ее снимки, а это просто мой знакомый рыбак, в моей шапке и очень симпатичный. Подписчики артиста отметили красивую улыбку Елены. Владимир Зеленский с супругой живут вместе с 2003 года. Елена тоже работает в «Студии квартал 95», в качестве автора. У пары двое детей: 14-летняя дочь Александра и 6-летний сын Кирилл.