"Ну и лапы": Яну Троянову затравили за большой размер ноги на фото с Филиппин

Сейчас известная 46-летняя актриса находится на острове Палаван, так как занята съемками передачи "Последний герой". В перерывах между работой она успела сделать снимок себя, однако встретилась с критикой хейтеров.

Хотя звезда отечественного кино Яна Троянова на сегодняшний день остается в деревне Эль Нидо, расположенной в солнечных Филиппинах, там она не отдыхает. Не так давно канал национального телевещания "Тв3" пригласил ее стать ведущей одной из транслируемых программ. Теперь актриса ответственна за авантюрное шоу "Последний герой".

На личной странице в Instagram она показала фотографию со съемок, на которой запечатлена в стильном образе: на ней рубашка цвета хаки, крупные серьги, а часть волос собрана в небольшой пучок на затылке. Нижнюю часть ее одеяния закрывает круглый стол, за которым она сидит и на который закинула ноги.

Однако не все комментаторы оставляли для Трояновой только комплименты — некоторые начали травить ее за большой размер ноги. "Ну и лапы", — написали они под фото с острова. Тем не менее, скорее всего на размер стоп актрисы в данном случае повлиял ракурс, ведь она выставила их на первый план, а потому они стали казаться больше.

Не обращая внимание на хейтеров, фанаты продолжали писать ей комплименты: "А Вы, конечно, прекрасна как всегда", "Амазонка", "Вот ,если честно, когда ты вот так в профиль, то похоже на какую-нибудь училку)" (орфография и пунктуация авторов сохранены).