"Скорость бешеная, как еще не сбили никого": фанаты восхищены тем, как Брежнева "зажгла" на катке

Известная певица решила отдохнуть от работы и выбралась на каток, поделившись с поклонниками небольшим роликом. Фанаты восхищены Брежневой и рады, что получили порцию позитива и отличного настроения.

Вера Брежнева по-настоящему «зажгла» на коньках. Задорным видео она поделилась с подписчиками в своем профиле Instagram. Певица указала: «Хочешь быть счастливым ? Будь! Хочешь танцевать? Танцуй! Хочешь провести время с друзьями - найди его и кайфуй, как мы».

Фанаты отметили, что смотреть на артистку одно удовольствие. «Вера ,вы прекрасно катаетесь!!!Удовольствие смотреть!!!», «Вера а если хочется станцевать с вами, как быть», «Красавица! Желаю всегда быть такой счастливой! Вы заряжаете позитивом и являетесь примером красивой, ухоженной женщины», «Скорость бешеная, как ещё не сбили никого», - комментируют фанаты.

Известно, что около 10 лет назад Вера принимала участие в проекте «Ледниковый период». Оказывается, за эти годы она ничуть не растеряла свои навыки, что и продемонстрировала поклонникам. Некоторые также вспомнили об этом и шутливо спросили, не те ли это коньки с «Ледникового периода».

Кроме того, певица не забыла упомянуть и о своих розовых волосах. Оказалось, что это был «всего лишь лак». Поклонники отреагировали довольно сносно на изменения в имидже певицы, однако, некоторые все же раскритиковали смелое решение. Брежнева же указала, что «вообще нужно проще ко всему относиться».