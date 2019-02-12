«Пироженка медовик вместо торта!»: Поклонники высмеяли именинный торт Стеши Маликовой

Дочь певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания продолжает радовать своих подписчиков кадрами с празднования 19-летия.

Как отметила сама Стеша, она решила поделиться с поклонниками ещё одним моментом своего прекрасного вечера, добавив, что это её личный способ «продлить волшебное настроение». На кадрах опубликованного видео Стеша задувает свечи на своём именинном торте в то время как все присутствующие на торжестве, в том числе и Дмитрий Маликов, поют для виновницы торжества. Поклонники прониклись праздничной атмосферой видео и в который раз поздравили её с прошедшим праздником. Однако кадры, опубликованные юной звездой в Instagram, вызвали у подписчиков и некоторое недоумение относительно главного праздничного угощения – торта.

«А почему такой торт маленький?»

«Смешно даже! Пироженка медовик вместо торта!» - разочарованно отметил один из пользователей.

Некоторые поклонники шутливо заметили, что «папа совсем уж тортик зажал купить», предположив, что тот бережёт прекрасную фигуру дочери. Также одна из подписчиц высказала мнение, что вероятно в их семье совсем не едят торты.

19 лет Стефании Маликовой исполнилось 13 февраля. С этим событием известный российский певец Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою любимую дочь в социальной сети.