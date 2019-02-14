«Дочь видит наши ссоры»: Фанаты Ольги Рапунцель беспокоятся о здоровье маленькой Василисы

Сегодня, 18:47 \\ Шоу-бизнес

Как призналась сама скандальная участница телестройки, дикие семейные скандалы происходят в присутствии её дочери.

Семью Рапунцель опытные поклонники телешоу давно прозвали «семейкой Адамс». Причиной тому послужило совершенно неконтролируемое поведение её членов, которое может быть даже опасным. Бывшая вебкам-модель и настоящий «бабник», как Ольгу Рапунцель и Дмитрия Дмитренко называют подписчики, долгое время ссорят и мирятся, но их склоки не только играются на камеру. Сама Ольга призналась, что она ругается с мужем перед дочерью Василисой, которая не может остаться одна в силу возраста. Психологи утверждают, что ребёнок, который слышит и видит истерики родителей, имеет повышенные шансы вырасти психически нестабильным.

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Я считаю, что в браке лжи уже быть не должно 🤦🏼‍♂️ Нужно рассказывать всё как есть, как было, ничего не скрывать и не утаивать. Всё-равно, всё тайное становится явным и потом будет ещё больнее и обиднее. Любовь не боится огромных разлук, любовь умирает от маленькой лжи 💔👨‍👩‍👧 Я считаю, любимому человеку нужно рассказывать абсолютно всё!!! #СемьяДмитренко, #ДмитрийДмитренко, #ОльгаДмитренко, #ДимаДмитренко, #ОльгаРапунцель, #ВасилисаДмитренко, #Дмитренко, #Рапунцель, #ТНТ, #Дом2, #dom2, #Москва, #ПарыДом2, #ГородЛюбви, #Дом2Поляна, #ComedyClub, #Моилюдисомной, #брендыотдыхают, #Папинадоча 👶🏼

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Однако для пары деньги от проекта оказались важнее здоровья дочери. Ведь как по-другому объяснить решение Ольги и Дмитрия вернуться с малышкой на телешоу, поклонники не знают. Очевидно, что возвращение было обусловлено гонорарами «Дома-2». В Сети долгое время ходят слухи, что большие семьи с маленькими детьми получают больше, чем остальные участники. При этом ни для кого не секрет, что любви между Ольгой и Дмитрием уже нет.

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В Семейной жизни бывает всякое, все люди неидеальные,даже любимые люди могут ругаться,как же хочется, чтоб наша малышка не слышала и не видела наши ссоры 😔все знают,что при детях ругаться нельзя,но иногда об этом мы многие забываем🤷🏽‍♀️Я очень надеюсь,что мы найдём компромисс и к чему -нибудь придём 🙏Моя девочка 👼🌸💖мама и папа очень любят тебя ❤️❤️❤️ #Люблю#ямама#ОльгаРапунцель#моесокровище#моялюбовь#жизнь#дом2#всемдобра

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Но пара не может выйти в открытое плаванье, поскольку просто пропадёт на «свободе». В этом уверены обеспокоенные фанаты. Прежние попытки Дмитрия найти работу вне периметра провалились – ему было удобно получать деньги за ругань, что распространено среди участников телестройки. Точно, как и самой Ольге, её сестре Алёне и их маме. Но и разойтись пара не может, поскольку большая часть сюжетов шоу построена именно вокруг них. Уход одного обозначает увольнение остальных, в данном случае, всей семьи Рапунцель. Это может значить, что ссоры между родителями Василисы продолжатся, пока пара не решится покинуть проект. Как эта обстановка повлияет на здоровье их дочери – настоящая загадка.

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Автор - Олеся Куприна
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