«Дочь видит наши ссоры»: Фанаты Ольги Рапунцель беспокоятся о здоровье маленькой Василисы

View this post on Instagram

Я считаю, что в браке лжи уже быть не должно 🤦🏼‍♂️ Нужно рассказывать всё как есть, как было, ничего не скрывать и не утаивать. Всё-равно, всё тайное становится явным и потом будет ещё больнее и обиднее. Любовь не боится огромных разлук, любовь умирает от маленькой лжи 💔👨‍👩‍👧 Я считаю, любимому человеку нужно рассказывать абсолютно всё!!! #СемьяДмитренко, #ДмитрийДмитренко, #ОльгаДмитренко, #ДимаДмитренко, #ОльгаРапунцель, #ВасилисаДмитренко, #Дмитренко, #Рапунцель, #ТНТ, #Дом2, #dom2, #Москва, #ПарыДом2, #ГородЛюбви, #Дом2Поляна, #ComedyClub, #Моилюдисомной, #брендыотдыхают, #Папинадоча 👶🏼