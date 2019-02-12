Батрутдинов, кусай локти: Ольга Бузова намекнула на роман с Гариком Харламовым - сеть

Фанаты рассекретили возможного воздыхателя Ольги Бузовой.

Пользователи Сети уже на протяжении года хотят поженить двух российских знаменитостей – телеведущую Ольгу Бузову и шоумена Тимура Батрутдинов. И если ведущая-певица не против связать себя узами брака, то Тимур всячески сопротивляется и, видимо, не хочет таких отношений со скандальной знаменитостью. Теперь Батрутдинов будет кусать локти, поскольку Бузова, похоже стала флиртовать с другим шоуменом Гариком Харламовым, который уже шесть лет состоит в браке с актрисой Кристиной Асмус. Однако это не мешает Ольге заигрывать к мужчине посредством соцсетей.

Недавно Бузова в социальной сети Instagram опубликовала «сторис» в пижаме с бульдогом. Поклонники посчитали, что именно так телезвезда намекнула фолловерам на свой роман с Гариком. При этом стоит отметить, что Бузовой ранее также приписывали любовные связи с Олегом Майами, Антоном Богославским, Арамом Арчером и даже Максимом Галкиным.