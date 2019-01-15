Беременная Меган Маркл предложила заменить белых профессоров-мужчин на чернокожих женщин

Герцогиня Сассекская выступила в поддержку кампании против расизма в университетах Великобритании и заявила о необходимости замены белых мужчин-преподавателей на чернокожих женщин.

Меган Маркл, которая находится на последних сроках беременности, но при этом ведет активную жизнь, регулярно совершает рабочие выходы и не забывает следить за ходом ремонтных работ во Фрогморском коттедже, куда они с принцем Гарри планируют перебраться до рождения первенца, появления которого на свет все ждут в конце апреля-начале мая.

Как член королевской семьи, герцогиня Сассекская приняла участие в кампании против расизма в университетах Великобритании и заявила, что для улучшения ситуации и «деколонизации программы» необходимо заменить «несвежих и белых» профессоров на чернокожих женщин. Подчеркнем, что тема дискриминации по цвету кожи очень близка Меган Маркл, так как ее отец Томас Маркл белый, а ее мать Дория Редлан - афроамериканка, из-за чего в детстве будущая актриса неоднократно подвергалась травле.

Войдя в британскую королевскую семью, жена принца Гарри стала первой афроамериканкой среди членов правящей династии и теперь, пользуясь своим высоким положением, пытается сделать все, чтобы поменять отношение к темнокожим людям в положительную сторону.

Отметим, что это первое политическое выступление Меган, которая таким образом поддержала кампанию по сносу памятников основателю африканской колониальной системы Британии Сесилу Родсу в кампусах университетов Великобритании.