Экс-возлюбленная Влада Соколовского лечит раны от расставания с певцом в компании бывшего супруга
Экс-подруга певца Влада Соколовского модель Наталья Сульянова была замечена в Сочи катающейся на лыжах в компании своего бывшего мужа и их общего сына.
После того, как в прошлом году был расторгнут брак Влада Соколовского и Риты Дакоты, певец закрутил роман с Натальей Сульяновой. Они вместе проводили время и много путешествовали, однако не смогли построить отношения и в итоге расстались. Об этом в Instagram сообщила сама Сульянова, отметив, что они с Владом теперь только друзья и она не держит на него зла.
Как переживает расставание Влад Соколовский, который после развода стал очень скрытным и не делится с общественностью подробностями своей личной жизни – неизвестно. Однако Наталья, видимо, решила развеяться в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» вместе с бывшим мужем Анатолием и их общим сыном Станиславом.
Напомним,что ранее в СМИ «травили» Наталью, считая, что именно из-за нее распался брак Дакоты и Соколовского. Однако позже сам певец решил опровергнуть все домыслы и сообщил, что она «никуда его не уводила», и они начали встречаться в конце сентября, когда он уже расстался с женой.
Сейчас Соколовский официально свободен, проводит много времени с дочерью Мией и работает над новыми композициями.
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