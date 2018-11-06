«Заработала развратом»: Бузова взяла в дорогу «дешевую» сумочку за 165 тыс. рублей – Instagram

Звезда только недавно поправилась и уже продолжила гастролировать по городам России со своей командой.

Недавно телеведущая Ольга Бузова поделились фото в Instagram из салона самолета. Она рассказала, что любит перелеты и на этот раз летит в новый город – Ростов-на-Дону. Звезда надеется на скорую встречу с жителями «чудесного города», где запланирован ее концерт.

Стоит отметить, что в дорогу Бузова взяла «дешевую» сумочку за 165 тыс. рублей от итальянского модного дома Valentino. Оригинальный брендовый аксессуар стоит около 2 205 евро, и певица не жалеет таких денег на вещи для «себя любимой».

Девушка действительно зарабатывает огромные деньги, и ранее подписчики обсуждали ее тонкий пуховик за 80 тыс. рублей. Новая дорогая покупка вызвала не меньший шквал возмущений.

Подписчики считают, что свои сбережения Бузова «заработала развратом». Некоторые даже не считают ее карьеру телеведущей и певицы работой, ведь она не прикладывает никак к этому усилий, а просто «открывает под фонограмму» и является чьим-то коммерческим продуктом.



