Звезда «Дома-2» Александра Черно хочет поехать в тюрьму к своей матери

Участница телепроекта Александра Черно, которая сейчас переживает непростой период в жизни и находится на грани развода со своим супругом Иосифом Оганесяном, задумалась о поездке к своей матери, находящейся в местах лишения свободы.

Одна из самых ярких и неоднозначных участниц реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно, которая 22 декабря прошлого года вышла замуж за Иосифа Оганесяна, сейчас переживает не самые лучшие времена. Мало того, что из-за лишнего веса у девушки серьезные проблемы со здоровьем и пока она не может забеременеть и родить желанного малыша, ее брак находится на грани распада из-за бесконечных скандалов и недопониманий между супругами.

И вот, на фоне таких грустных событий в Instagram Александры появился пост, где она сообщает, что ей сообщили точный адрес тюрьмы, в которой сидит ее мать, и теперь Черно находится в раздумьях, ехать ей или нет. С одной стороны, она не видела свою маму уже много лет, а с другой, как утверждает Саша, у нее «столько обид, ненависти». В конце поста она попросила совета у своих подписчиков и спросила, как бы они поступили в такой ситуации.

Отметим, что мама Александры Черно сейчас отбывает свой срок в местах лишения свободы за мошенничество и воровство. Тема примирения Черно с матерью поднималась еще до свадьбы, когда обсуждался список приглашенных на торжество. Ведущие «Дома-2» предлагали Александре перед самым главным событием в ее жизни примириться с матерью. Однако в тот раз девушка не нашла в себе сил на такой шаг и многократно заявляла, что мамы у нее нет, и она считает своей матерью бабулю, которая ее воспитала.

Подписчики Черно посоветовали ей переступить через свои обиды и гордость и съездить к матери. Ведь мама, по мнению комментаторов, всегда остается родным человеком и не важно, какой жизненный путь она выбрала. К тому же, они добавили, что упустив шанс встретиться, Александра после будет всю жизни винить себя за это и терзаться сомнениями.