Федосеевой - Шукшиной - ничего: стали известны подробности завещания Бари Алибасова

Продюсер группы «На-На», недавно женившийся на Марии Федосеевой-Шукшиной, раскрыл детали своего завещания. Как оказалось, все нажитое непосильным трудом достанется его сыну и коллегам.

Бари Каримович на днях стал гостем программы «Ты не поверишь!» и поделился, что после того, как несколько лет назад после неудачного прыжка на гастролях в Ярославле он оказался на грани жизни и смерти, а врачи давали ему максимум год-полтора жизни, ему пришлось на всякий случай составить завещание. В тот раз продюсеру, к счастью, удалось «выкарабкаться» и он вновь зажил полной жизнью, даже женившись в ноябре прошлого года на Марии Федосеевой-Шукшиной.

После регистрации брака у общественности возник вопрос, будут ли внесены в документ о наследовании какие-либо изменения в пользу супруги. Бари Алибасов развеял все слухи и пояснил, что он не собирается вносить никаких изменений в документ, единственное, он размышляет над тем, чтобы добывать в список наследников свою недавно родившуюся внучку.

А так, согласно завещанию, 9-ти комнатная квартира с золотыми унитазами и ремонтом за 2,5 миллиона евро площадью 220 квадратных метров в центре Москвы отписана сыну продюсера 33-летнему Бари Алибасову-младшему. Отметим, что мужчина и так не бедствует, хорошо зарабатывая себе на жизнь благодаря прибыльному бизнесу. Все права на музыку 71-летний Алибасов решил оставить своим коллегам по группе «На-на» Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.