Звезда «Дома-2» Марина Африкантова опять набрала лишний вес

Одна из самых «стареньких» участников телестройки Марина Африкантова в очередной раз поправилась. В последних эфирах шоу особенно заметны ее увеличившиеся в размерах щеки.

Марина Африкантова, которая впервые пришла на "Дом 2" в 2014 году, и, находясь в отношениях с не отличавшимся в то время образцовой фигурой Егором Холявиным, сама перестала следить за собой и изрядно поправилась, после недолгого пребывания в клане "стройняшек" опять возвращается к прежним "пухлым" формам.

В прошлый раз виновником набора лишнего веса и поводом для заедания горя "вкусняшками" послужило ухудшение отношений Марины с Егором и появившаяся на этом фоне депрессия. Позже девушка покинула телепроект и вернулась в периметр только 2015 году. Тогда многие не узнали Африкантову – она похудела на 10 килограмм, похорошела, а на смену пухлым щечкам пришли скулы. Кроме того, девушка активно занималась спортом и правильно питалась.

Однако, по прошествии времени и после неудачных отношений с Андреем Чуевым, 31-летняя Марина стала встречаться с 20-летним Романом Капаклы и, видимо, расслабилась. В последнем эфире "Дома-2", где девушке выпала "черная метка" и камера взяла ее лицо крупным планом, вся страна увидела, что щеки участницы опять увеличились в размерах, и она набрала лишний вес.

Скорее всего, парень Марины спортсмен Роман е пустит ситуацию на самотек, а возьмется за внешний вид своей невесты, которая начнет приводить свою фигуру в порядок под его чутким руководством.