Фанаты довели: Анна Седокова заявила о своём «перерождении»

Певица кардинально изменила отношение к себе и даже готовится писать книгу.

Анна Седокова в последнее время подвергается нападкам со стороны как поклонников, так и заядлых хейтеров. Последние используют ресурсы «всемирной паутины», чтобы найти недочёты в «отфотошопленных» звёздах. Жертвой снятого на смартфон скандального видео неоднократно становилась и Анна Седокова. В частности, поклонники были удивлены наличию у неё лишних килограммов и целлюлита на попе. Её критиковали не только за ретушь фото, тогда как она призывала поклонников любить себя такими, какие они есть, но и за сомнительные советы для достижения личного счастья. Ведь рядом с такими записями часто появляются слезливые посты Седоковой с жалобами на всё.

Теперь знаменитость заявляет, что «переродилась» - такие ощущения она испытывает в последние дни: «Неделю назад, в моей жизни что-то изменилось. Я словно оказалась на новом уровне игры. День без зала теперь мне кажется неполноценным. Пельмени ночью - деликатесом, а не образом жизни, а токсичные отношения - совершенно неприемлемой штукой…Думаю, что сыграло сразу несколько факторов: разговор с батюшкой в храме, очищением, три дня наедине с собой, солнце вышло, видео, которое я случайно увидела на странице у подруги», - пишет Анна в блоге.

Однако решающим фактором, возможно, стали не разговоры и Instagram, а именно нещадная критика подписчиков. Высказывания пользователей иногда выводили певицу из себя, что не играло на руку её карьере. Решительные перемены у публичных людей нередко связаны с желанием угодить другим. В пользу того, что именно фанаты довели звезду до изменений, говорит и её внимание к их похвале. Так под восхваляющим её книгу комментарием «поумневшая» Анна Седокова задумалась над написанием новой литературы для масс, за что фанаты проголосовали «за».