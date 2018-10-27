Поклонники Димы Билана массово возвращают билеты на его новое шоу

Зрители нового шоу Димы Билана «Планета Билан», которое должно пройти в Санкт-Петербурге 22 февраля, недовольны изменениями в программе и новым расположением некоторых зон в зале, и намерены вернуть билеты.

После громкой премьеры нового шоу победителя «Евровидения - 2008» Димы Билана в Москве, где певец пел вживую иногда вниз головой, паря в воздухе или на высоте 20 метров, а также удивил зрителей многими другими «фишками», программу под названием «Планета Билан» планируют показать 22 февраля в Санкт-Петербурге.

Однако поклонников творчества певца, заранее купивших билеты, ждали две неприятные новости. Во-первых, вместо заявленных изначально 35 композиций петербуржцы услышат только 28. А во-вторых, организаторы приняли вынужденное решение изменить расположение некоторых зон в зале. Вроде бы такие незначительные корректировки привели к тому, что на продюсера исполнителя Яну Рудковскую в социальных сетях обрушился целый шквал претензий и негатива. Ее обвинили в нарушении закона и упрекнули, что такими действиями она наносит ущерб репутации своего подопечного.

Многие возмущенные поклонники пообещали сдать билеты, если жалобы будущих зрителей шоу «Планета Билан» не будут учтены. Больше всего оказались возмущены те зрители, которые приобрели билеты на танцпол, который должен находиться рядом со сценой, однако его в итоге перенесли чуть ли не в конец зала. Яна Рудковская, известная своим железным характером, на критику ответила очень жестко, а тех, кто в Instagram ругался слишком активно, она даже пообещала заблокировать.

К слову, нашлись и те, кто встал на защиту Билана и Рудковской, отметив, что 28 песен вживую — это тоже очень много, и стоило бы фанатам пожалеть своего кумира. Подписчики предположили, что, скорее всего, при подготовке к концерту в Санкт-Петербурге возникли некоторые технические сложности, из-за чего пришлось внести незапланированные правки в программу вечера.