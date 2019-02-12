Михаил Боярский рассказал о своем детстве и поделился редкой фотографией с мамой
Народный артист России Михаил Боярский во время путешествия из Москвы в свой родной Санкт-Петербург поведал подписчикам в Instagram о своем детстве, а также признался, зачем он на самом деле пошел в театральный институт.
Актер Михаил Боярский в последнее время пребывает явно в ностальгическом настроении и не на шутку увлекся воспоминаниями о прошлом. В очередном историческом посте, которое исполнитель роди Д`Артаньяна разместил в Instagram, он рассказал, что все детство «шатался» по театрам, где работали его родители, дядя Коля Боярский и его жена Лида, более известная как народная артистка СССР Лидия Петровна Штыкан. Как признался Боярский, он хотел, чтобы его приняли в труппу, и ему было все равно, какие роли играть и говорить «кушать подано» или «быть или не быть».
Будущую звезду манила «околотеатральная» жизнь, и для него было самым важным оказаться среди актеров и вместе с ними «выпивать, ездить на гастроли, делать капустники, знакомиться с красивыми женщинами». Однако для этого, как справедливо заметил Михаил Сергеевич, нужно было «состояться» и хотя бы немного доказать, что он с актерами «одной крови». Именно это желание и привело Боярского в стены театрального института. Далее артист сообщил подписчикам, что открывает новую страницу своих воспоминаний, собирает мысли и постарается в ближайшее время еще что-нибудь рассказать. Свои воспоминания народный артист сопроводил фото с отдыха в Анапе 1958 года, где она запечатлен вместе со своей мамой Екатериной Мелентьевой.
Фолловеры Боярского с восторгом отнеслись к таким откровениям знаменитого актера и заявили, что они хотят знать «больше, больше», а также отметили, что у Михаила Сергеевича «очень хороший слог» и поинтересовались, не собирается или он написать книгу воспоминаний о своей яркой и полной интересных событий жизни.
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