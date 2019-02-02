"Женщина - это восьмирукая богиня": Ляйсан Утяшева восхитила фанатов своим мнением о женщинах
Телеведущая призналась, она уверена, что все женщины без исключения обладают огромными возможностями, но, к сожалению, лишь единицы могут ими пользоваться. При этом она заявила, что иногда нуждается в тишине.
Ляйсан Утяшева опубликовала в своем аккаунте откровенный пост, в котором поделилась с подписчиками своими сокровенными мыслями. Она рассказала, что очень часто женщины становятся перед важным выбором: «Или быть матерью и женой, или успешной бизнес-леди. Или семья, или карьера». Однако, по ее мнению, многие женщины самостоятельно загоняют себя в рамки. Спортсменка заявила, что все страхи и сомнения однозначно навязаны обществом. Как указала Утяшева, сейчас очень легко отвлечься на фоновый шум, множество советов «как правильно».
Однако Ляйсан отмечает, что самое важное – это уметь слышать себя. Телеведущая рассказала, что лично ей всегда приходит на помощь практика тишины. В такие дни она выключает любые источники шума и сосредотачивается на себе. Однако замечает, что «от свободного времени и тишины начинаешь дуреть, руки тянутся за телефоном».
Она подчеркивает, что это может получиться не сразу. Главное – как можно чаще практиковать. Пост Ляйсан вызвал активное обсуждение среди ее подписчиков. Многие пользователи согласились с точкой зрения телеведущей. «Женщина – это восьмирукая богиня!», «Восхищаюсь твоей женственностью и мудростью!! У тебя редкий дар тонко чувствовать другого человека!!», «Ляйсан вы такая классная. Просто пример для подражания», - комментируют фанаты.
По словам гимнастки, проще всего отвлекать себя внешними делами и оправдывать обстоятельствами, прятаться за мужем, детьми или работой. Но чтобы по-настоящему разобраться в себе и своих проблемах, нужно слушать себя.
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