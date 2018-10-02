Меган Маркл может обустроить Фрогморский коттедж по фен-шую

Герцогиня Сассекская может обустроить новый дом, где сейчас полным ходом идет ремонт и куда они с принцем Гарри планируют перебраться весной этого года, по фен-шую.

Экс-актриса Меган Маркл, которая сейчас находится на третьем триместре беременности, не думает сбавлять обороты работы на благо короны, продолжая посещать официальные мероприятия и даже не боясь на 30 неделе беременности летать на самолете. Напомним, что у Гарии и Меган с 23 по 25 февраля по просьбе британского Правительства запланирован визит в Марокко. Параллельно работе герцогиня также курирует ремонтные работы в 21-комнатном Фрогмор-Хаусе неподалеку от Виндзорского замка, который им с мужем пожаловала королева Елизавета II. Ранее СМИ сообщали, что на обустройство одной только детской комнаты, которая будет оформлена в гендерно-нейтральных оттенках и для покраски стен строители используют исключительно натуральную краску, будущая мама к негодованию простых британцев уже потратила 50 тысяч фунтов стерлингов.

Вообще о новом доме четы Сассекских ходит много слухов. Некоторые источники утверждают, что Меган наняла для оформления коттеджа дизайнера Вики Чарльз, которая ранее занималась оформлением шикарного клуба для элиты Soho House. По предварительным расчетам, ремонт в будущем доме Сассекских обойдется казне примерно в 3 миллиона фунтов.

И вот, на днях в прессе появилась новая информация о том, что Фрогморский коттедж может быть обустроен по фен-шую. Такие предположения появились после того, как в Сети появился отрывок из блога звезды «Форс-мажоров», который она удалила перед объявлением о помолвку с принцем Гарри два года назад. Благодаря тому, что предприимчивые пользователи успели сделать копии, мир вспомнил, что Меган Маркл до свадьбы всерьез увлекалась фен-шуем и писала о том, что эта даосская практика освоения пространства может заставить человека чувствовать себя комфортно и непринужденно в своем доме. Изучив текст, фанаты пришил к заключению, что герцогиня могла сохранить интерес к этому восточному учению и после свадьбы, и теперь захочет применить свои знания на практике, обеспечив при помощи фен-шуя дополнительную защиту своей семье.