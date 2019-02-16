Известный блогер в пух и прах разнёс «Клубаре» Басты
Критика и согласие комментаторов с мнением блогера заставляют задуматься не только о трудах коллектива, но и о главе творческого объединения.
Известный блогер «BadComedian» снял обзор на вышедший в прошлом году фильм творческого объединения «Gazgolder» — «Клубаре». Если учесть, что людям нравится контент, где друг друга критикуют, поливают грязью и, буквально, казнят на площади — о чём говорят программы по телевидению в прайм-тайм, популярный контент в интернете и постоянная настройка на пессимистичный лад, то мы можем досрочно понять, в каком ракурсе рассматривался труд объединения блогером, то есть, критика буквально разнесла фильм в пух и прах.
Критика была обращена на такой же посредственный сюжет, как и в первом фильме от «Gazgolder», а именно в ключе отсутствия серьёзности подхода. «Очень обидно, что перспективный треш превратили в унылый, тягостный и в целом никакущий фильм, который даже в компании друзей смотреть трудно. Зачем уходить в серьезность, когда понятно, что ее вы не вывезете?» — написал один из комментаторов.
Большая часть остальных комментаторов придерживается почти идентичного мнения. Это отчётливо в нарицании Василия (главы творческого объединения) «лицемером, подхалимом и продажным человеком». Последнее касается его политической ориентированности. «Василий это тот же Соловьёв, только для молодёжи», — написали под обзором фильма.
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