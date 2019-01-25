«Настоящее испытание»: Полина Гагарина пожаловалась на сложности с покорением Китая

Певица активно строит свою карьеру в Китае, но не забывает и о работе в России. По словам Полины Гагариной, каждую неделю она летает на выступления, а затем снова возвращается в Москву и готовится к концерту, который должен состояться в марте.

Полина Гагарина поблагодарила своих поклонников за поддержку и «теплые» комментарии. Певица пожаловалась на сложности с покорением Китая и отметила, что в таком графике она еще никогда не работала. «Настоящее испытание», - написала она и показала новые снимки со своего выступления.

По словам Гагариной, все свободное время она проводит с семьей и детьми, так как она по ним очень скучает. Певица признается, что сейчас она нуждается в поддержке фанатов, так как ей довольно трудно справляться с постоянными перелетами и напряженным графиком.

Поклонники поддержали Полину Гагарину и пожелали ей побольше сил. Некоторые фанаты советуют певице не перетруждать себя работой, так как ресурс энергии и сил может исчерпаться. По словам комментаторов, Полина Гагарина действительно хорошо поет и достойна славы в Китае, но успех не должен становиться причиной долгой разлуки с семьей.