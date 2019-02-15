От миллионерши до нищебродки: Бузова променяла элитный самолёт на поезд

Бузова теперь боится летать компанией «Аэрофлот».

Ольга Бузова, самая популярная и самодостаточная певица и топ-ведущая российского шоу-бизнеса, оказалась в глазах авиакомпании «Аэрофлот» таким же пассажиром как и все. Естественно, такой подход к супер-звезде, которая пользовалась компанией долгое время, оскорбителен для Ольги и её продюсера.

Несколько дней назад Ольга была на седьмом небе от счастья за то, что получила платиновую карту от компании за мили, которые она пролетела. Однако, то ли компании не понравился «пиар» звезды, то ли это совпадение, но с поездки Бузовой бизнес-классом за «40 тысяч рублей» в Сыктывкар все отношения перевозчика и певицы испортились. Началось всё с того, что в самолёт не пропустили дорогое оборудование для концерта вместе с футболками для фанатов. Тогда Ольга в сети Instagram разразилась критикой за низкое качество обслуживания. Но, видимо, тогда компания затаила обиду и стала планомерно портить жизнь звезде.

Ей отдали чемодан с рейса только около двух часов ночи и вернули его в ужасном состоянии. Кажется, даже элитный самолёт не может гарантировать высокого качества и уважения к тебе со стороны фирмы.

Усвоив все уроки, Бузова не решилась лететь после очередного концерта в Кирове на самолете и променяла «бизнес-класс за 40 тысяч» на простенькое купе в поезде за 4,5 тысячи. Как говорится, путь от миллионерши до нищебродки пройден.

Вчера вечером Ольга чуть не опоздала на поезд, ведь, сколько лет не ездила в плацкарте. После более 13 часов в купе звезда уже твердо решила пользоваться услугами авиакомпании только в редких случаях. Звезда прибыла сегодня утром на Ярославский вокзал и уже окунулась с головой в работу.