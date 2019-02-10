«Сколько дать твоему мужу, чтобы он ушёл?»: Татьяна Васильева призналась, что у неё были любовники втайне от мужа

Завидное постоянство – муж уже второй, а любовник всё тот же. Им оказался влиятельный бизнесмен из Баку.

В передаче на НТВ «Секрет на миллион» Татьяна Васильевна рассказала, что как минимум два любовника у неё были, пока она была замужем. Одним стал Никас Сафронов – известный российский художник. Но особую роль в её жизни сыграл Ариф Алекперов. Оказалось, он долгие годы был любовником знаменитой актрисы. И она хранила эту тайну почту полвека. Но в студии программы Татьяна без стыда рассказывает подробности их встреч. Она не скрывает, что Ариф одаривал любимую деньгами – ведь был баснословно богат. Татьяна Васильева признаётся, что первое колечко с бриллиантом ей подарил именно Ариф Алекперов. Но сердцу ближе оказался расписной платок, который стал самым первым подарком от любимого. Актриса и по сей день бережно хранит его, и мечтательно закрывает глаза, предаваясь воспоминаниям.

Однако у каждого из влюбленных была своя семья – Ариф воспитывал двоих детей, руководил успешным бизнесом, и успевал прилетать в Москву к Татьяне.

Татьяна признаётся, что для встреч приходилось обманывать мужа. Она говорила, что уходит работать, и никто этого не проверял. По признанию Татьяны Ариф Алекперов был, несомненно, лучшим по всем параметрам. Иногда он шутливо спрашивал любимую «Сколько дать твоему мужу, чтобы он ушёл?», но Татьяна пресекала вопросы подобного рода.

Причем, отношения с любовником сохранились, даже когда Татьяна вышла замуж во второй раз. Но спустя какое-то время любовникам пришлось расстаться, потому что Ариф воспринял нового мужчину в жизни Татьяны как некое предательство. Шли годы и влюбленные не виделись, однако по признанию сына Арифа, он каждый раз внимательно смотрел на Татьяну, когда актрису показывали по телевизору. И он, и Татьяна скучали друг без друга.

Когда ведущая Лера Кудрявцева спросила, хотела бы Татьяна узнать, что сейчас с её любимым, она заметно заволновалась и конечно согласилась. Оказалось, что Ариф Алекперов ушел из жизни всего чуть более полугода назад. Новость об этом шокировала Татьяну. Она не смогла сдержать слёз, но сохранила самообладание. Даже Лера Кудрявцева прослезилась, глядя на то, как сложно героине программы.

На вопрос о том, что скажут мужья актрисы о подобном признании, Татьяна ответила, что её это уже не интересует.