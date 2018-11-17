Фильм «Синонимы» удостоился главной награды Берлинского кинофестиваля

«Золотой медведь» перешел в руки режиссера из Израиля Надава Лапида на 69-ом Берлинском кинофестивале за фильм «Синонимы».

Главной награды удостоился фильм «Синонимы». Режиссер считает, что это грандиозная работа, проделанная им, полностью заслуживает высшей похвалы фестиваля. Фильм затрагивает современную социальную тему непринятия себя, когда человек хочет отказавшись от своего происхождения и истории начать жизнь с чистого листа. Фильм повествует о молодо израильтянине. Он приезжает во Францию, пытаясь уйти от самого себя и собственной национальности. Главный герой всерьез полагает, что решит эту проблему став французом.

Вторую по величине награду получил Франсуа Озон с фильмом «По милости Божией», где открыл занавес на церковные истории, которые пытались умолчать служители католической церкви. Фестиваль кино будет завершен уже в воскресенье.