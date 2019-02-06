Мать погибшего рэпера Ирина Толмацкая передала публике окончательную причину смерти сына, которую озвучили медики. Она также впервые рассказала о сложных отношениях в семье.

Смерть известного исполнителя Дэцла (Кирилла Толмацкого) потрясла всю страну. 3 февраля 35-летний молодой рэпер внезапно умер в Ижевске на частной вечеринке, куда был приглашен с выступлением. Поклонники не находили себе места, гадая, что же стало причиной гибели их молодого здорового кумира. Наконец, о причине смерти Децла рассказала его мать. Как заключили медики, Децл испытал сильное переутомление, так как менее чем за полгода записал два студийных альбома, а также продолжал гастролировать.

О причине смерти Децла его мать Ирина рассказала в эфире программы «Эксклюзив». Ирина призналась, что только после смерти сына поняла благодаря его поклонникам, насколько он был умен и добр душой. Женщина до сих пор проводит много времени в социальных сетях, отвечая на подбадривающие комментарии. Мать Децла получила множество писем и видеозаписей от его скорбящих фанатов, помогающих ей пережить утрату.

Мать Децла только после его смерти откровенно призналась о некогда сложных отношениях в семье. Когда Кирилл был ребенком, Ирина скептически относилась к его желанию быть музыкантом, упорно заставляя учиться. Женщина мечтала, что Децл станет дипломатом.

Также, сложными были отношения между Децлом и его отцом Александром Толмацким. Мать певца всегда старалась их примирить, пока Александр не ушел из семьи. Тогда Децл навсегда вычеркнул отца из своей жизни и жизни внука. Наследник Децла смог ознакомиться с дедушкой только после смерит отца, прямо на его похоронах.

Когда Децл почувствовал недомогание, скорая помощь прибыла очень быстро. Медики около получаса пытались спасти жизнь певца, однако его сердце остановилось. Децл похоронен на Пятницком кладбище.