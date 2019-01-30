Брак Жени Белоусова с Натальей Ветлицкой рухнул из-за измены
Как рассказали друзья известного в 80-90-х годах исполнителя, его личная жизнь не задалась дважды: сначала по его вине, а потом – по вине Ветлицкой.
Друзья известного исполнителя в жанре поп-музыки обсудили его личную жизнь в эфире программы «Привет, Андрей!». Оказалось, брак Жени Белоусова с Натальей Ветлицкой рухнул из-за измены певицы. Присутствующая в студии продюсер и бывшая гражданская жена Белоусова Марта Могилевская призналась, что звезды эстрады познакомились благодаря ней.
Наталья Ветлицкая приглянулась Жене Белоусову еще до того, как окончились его отношения с Могилевской. Как рассказала продюсер, она перестала пускать Белоусова на порог квартиры, когда после поездки обнаружила в доме папиросы, которые в то время курила только Ветлицкая.
Когда отношения с Могилевской закончились, Белоусов и Ветлицкая не просто стали парой, а даже поженились в канун нового года. Однако союз продержался всего 9 дней. Друзья исполнителя рассказали, что брак Белоусова с Ветлицкой рухнул из-за измены певицы, свидетелем которой стал Белоусов. Об этом рассказал продюсер Андрей Разин.
Ранее Наталья Ветлицкая стала жертвой музыкальных мошенников.
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