«Непредсказуемая»: стилист Алишер высказался о своеобразном нраве Аллы Пугачевой

Примадонна готовится дать концерт в честь своего юбилея. Ее выступление состоится весной, но уже сейчас оно стало одним из самых обсуждаемых событий.

Стилист Алишер, который уже давно работает с Аллой Пугачевой, прокомментировал приближающийся концерт Примадонны. Он заявил, что певица может повести себя так, как этого никто не ожидает.

«Непредсказуемая», - сказал об Примадонне Алишер и высказался о своеобразном нраве Аллы Пугачевой. По словам дизайнера, певица может позвать друзей на свой концерт за день до него. Также Примадонна может и вовсе никого не звать, решив, что близкие и так сами придут на мероприятие.

По данным, на концерт к Алле Пугачевой не получил приглашения ее бывший зять Владимир Пресняков, который является отцом ее старшего внука Никиты и экс-мужем ее дочери Кристины Орбакайте. Но ее экс-супруг Филипп Киркоров на мероприятие уже приглашен. Фанаты бурно осбсуждают, кого же еще Пугачева может пригласить или же не пригласить на свой юбилейный концерт.

Билеты на него уже стоят недешево, поэтому многие фанаты с грустью признаются, что не смогут увидеть концерт Аллы Пугачевой вживую. Даже Ксения Бородина, которая явно не бедствует, отказалась от похода на выступление Примадонны, увидев цены на билеты.