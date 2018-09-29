«Скрабы делали из мыла и соли»: Роза Сябитова раскритиковала «невесток» за ужасную кожу

Сегодня, 19:52 \\ Шоу-бизнес

Всезнающая телесваха шокирована контингентом девушек, которые приходят выходить замуж в «телевизор».

Своё возмущение телесваха высказала в социальной сети. Она поражена и возмущена тем, как выглядят современные девушки. В частности, она не понимает, как в 20 лет дама может выглядеть на все 30, а то и больше, ведь сегодня девушкам доступны все блага косметической медицины. Раскритиковала 57-летняя Роза Сябитова, в первую очередь, своих «невесток» из шоу «Давай поженимся!» Девушки, приходящие на это программу, редко ищут любовь: им нужна слава, кроме того, у некоторых героинь есть богатый и влиятельный покровитель, ради которого они состарились в свои 20 лет.

Тем не менее, Роза Сябитова дала молодым нимфам дельный совет: делать скрабы из мыла и соли, а маски – из овсянки, огурцов и творога, поскольку именно эти рецепты сохранили её кожу в прекрасном состоянии. Фанаты возмутились такой резкостью. Многие парировали Розе существенно ухудшившейся экологией регионов, в которых всё ещё популярные советские маски неэффективны.

Самой Розе посоветовали чаще заглядывать в зеркало, поскольку не все верят в естественную красоту женщины, кивая в сторону фотошопа. Советы красоты телесвахи сравнили с её советами о замужестве, назвав такими же бесполезными. Напомним, что женщина дважды ходила под венец, после чего разочаровалась в супружеской жизни и отказалась от таких отношений.

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Автор - Олеся Куприна
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