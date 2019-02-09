«Девки в мужья не хотят»: Басков показал очередную протеже-модель

Сегодня, 19:17 \\ Шоу-бизнес

После разрыва с Викторией Лопыревой о личной жизни Николая Баскова мало что известно. Певец не афиширует информацию о своих отношениях, но уже показал снимок с «Мисс-Россия – 2013» Анной Городжей.

Николай Басков опубликовал новый снимок. На нем он показал не только свой невысокий рост, но и, как считают фанаты, очередную протеже-модель. «Красивый творческий тандем», - написал Басков под фотографией с Анной Городжей.

Пользователи бурно отреагировали на публикацию от певца. По словам комментаторов, Николаю Баскову стоит искать себе жену среди простых девушек, так как модели на него уже «не купятся». «Девки в мужья не хотят», - написали фанаты и отметили, что у Баскова много подруг, но совсем нет достойной кандидатуры, которая хотела бы стать его женой.

Также Баскову «досталось» из-за его внешности. Фанаты утверждают, что певец переусердствовал с пластическими операциями и «уколами красоты», из-за чего его лицо стало выглядеть хмурым и слишком круглым. Хейтеры назвали Баскова «луноликим» и сравнили его внешность с натянутой на диван кожей.

Фанаты переживают за личную жизнь Николая Баскова. Ему даже посоветовали обратить внимание на Ольгу Бузову, которая может похвастаться позитивом и «живостью», чего нельзя сказать о «манекенах», которыми он себя окружает.

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Автор - Анна Пушкина
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