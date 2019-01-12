«Лучший папа года»: Илья Яббаров хвастается снимками с новорожденным сыном

За последние два дня участник телешоу «Дом-2» уже трижды похвастался в сети тем, какой он примерный отец. Несмотря на прошлые разногласия с матерью малыша Аленой Рапунцель, Яббаров держит данное им слово, проводя время с сыном.

Илья Яббаров хвастается снимками с новорожденным сыном в своем Instagram. За два дня знаменитый ухажер телестройки опубликовал уже три снимка. Тем временем, его новая возлюбленная Рита Ларченко продолжает находиться на проекте.

Отец ребенка Алены Рапунцель показывает новорожденного сына спящего в кроватке, потом фотографируется, держа малыша на руках, а напоследок хвастается, как гуляет с сыном на свежем воздухе. «Вы даже не представляете какой он ангелочек», «Погуляли с сыном!!! Свежий воздух полезен», - пишет Яббаров под снимками. Он также похвастался, что новорожденный мальчик не плачет на руках отца, а на руках мамы плачет.

Под всеми тремя снимками Ябарова с новорожденным сыном не утихают споры его подписчиков о дальнейшей судьбе отношений Яббарова и Рапунцель, а также Ильи и его нынешней пассии. Большинство людей советуют и уговаривают Яббарова одуматься и вернуться к семье и Алене Рапунцель, которая подарила ему сына. Подписчики также умиляются и радуются снимкам Яббарова с малышом. «Ты супер лучший папа года», - пишут поклонники.

Ранее сообщалось, что Илья Яббаров все же забрал Алену Рапунцель из роддома, хотя изначально обещал там не появляться. После встречи с сыном Яббаров решил остаться с Рапунцель в хороших отношениях, чтобы воспитывать вместе сына.