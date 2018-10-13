«Мужской поступок»: Меладзе отказался «пойти вон» от Альбины Джанабаевой

Сегодня, 17:52 \\ Шоу-бизнес

Певец признался своей супруге в любви и очень мило прокомментировал ее пост в Instagram. Фанаты оценили поступок Валерия Меладзе и отметили, что Альбине Джанабаевой очень повезло с мужем.

Альбина Джанабаева опубликовала в своем Instagram фрагмент недавнего выступления. Певица исполнила легендарный хит «Пошел вон», а в комментариях изобразила название песни смайликами. Видео, к большому удивлению фанатов, прокомментировал супруг Джанабаевой Валерий Меладзе.

«Люблю. Не пойду!» - написал Меладзе и будто бы отказался «пойти вон» от Альбины Джанабаевой. Поклонники пришли в восторг от комментария певца. Они отметили, что Меладзе показал «мужской поступок» - когда мужчина любит свою женщину и не оставит ее, даже та о том будет просить.

Пользователи отвечают на комментарий Меладзе и пишут, что они восторгаются им и его супругой. По словам фанатов, певец и его жена являются прекрасной парой и заслуживают всегда быть счастливыми. Также пользователи оценили наряд Альбины Джанабаеовой. Они сравнили платье певицы с «хвостом дивной птицы» и отметили, что артистка «хороша до невозможности».

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Автор - Анна Пушкина
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