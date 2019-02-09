А мог быть Данил: Савичева назвала дочь в честь Анны Ахматовой

Савичева поделилась смешной историей выбора имени ребенку.

Всегда интересны простые жизненные истории, которые могут случиться с каждым, в том числе со звездами. Юлия Савичева, российская певица, поделилась смешной историей выбора имени своему ребенку, которому только полтора года.

В сети Instagram Савичева вспомнила то время, когда она была беременна и выбирала имя ребенку. Изначально Юлии врачи говорили, что будет девочка. Будущая мама тогда уже решила, что девочку будут звать Анна, в честь Анны Павловой и Анны Ахматовой. Но, как часто это бывает, новые походы к врачу переполошили все карты, хоть и не верно. Мамочка стала ждать мальчика, как заверили её врачи. Не долго думая, певица решила назвать будущего защитника Даниил.

Юлия пишет: «На последнем скрининге врач-португалец спросил: «Кого больше хотите, мальчика или девочку?» «Все равно», – ответили мы, – «лишь бы малыш был здоров»». Доктор обрадовал Юлию тем, что она, всё-таки, ждет девочку. «Я сразу знала, что у нас будет маленькая принцесса. Все-таки есть какое-то шестое чувство, которое подсказывает нам правильные ответы», – рассказывает Савичева.

Так Юлия и назвала свою дочь Анной, которая родилась 14 июля 2017 года, хотя мог бы быть Данил. В своей публикации Юлия попросила подписчиков рассказать свои истории связанные с выбор имени, или рождением детей. Многие мамочки в комментариях поддержали Юлию в том, что мамы чувствуют, кто у них будет, а возможно даже заранее знают.