«Он бил, а я молчала»: Самбурская откровенно рассказала, почему не хочет общаться с отцом и матерью

Актриса из «Универа» сумела построить карьеру в театре и кино, но свой успех она не разделила с семьей. Настасья Самбурская не любит свою семью и не стремится приехать в родной город, так как там она «задыхается».

Настасья Самбурская стала гостьей шоу «А поговорить», которое выходит на YouTube. Актриса откровенно рассказала о «нелюбви» к своей семье и призналась, почему не хочет общаться с отцом, матерью и братом.

По словам Самбурской, она платит своей семьей «нелюбовью», так как от них она получала такое же отношение. Сейчас, когда актриса популярна, родственники периодически напоминают ей о себе, но от этого у нее возникают лишь негативные эмоции. Самбурская вспомнила случай из детства, который она до сих пор помнит. Однажды она пошла погулять с друзьями, а это увидел ее отец. Во время прогулки

Самбурская не пила спиртного и не делала «ничего такого» с мальчиками. Но по возвращению домой ее ждал отец, который стал ее избивать. «Он бил, а я молчала», - рассказала Самбурская. По словам актрисы, она издала хоть какой-то звук лишь тогда, когда поняла, что уже не выдерживает побоев.

Настасья Самбурская также вспомнила, как в детстве она отравилась, а отец сказал ей помочь по хозяйству. Ей было так плохо, что она уснула, сидя на стуле. Самбурская проснулась от того, что отец бил ее ремнем, а мать просто стояла и смотрела на все происходящее, не вступившись за дочь.

Мать Самбурской развелась с отцом лишь после того, как актриса уехала из дома. По словам артистки, ее отец 5 лет находился в тюрьме, из-за чего он был жестоким. Самбурская не стремилась завоевать любовь папы. Теперь актриса «проработала» всю эту ситуацию и отпустила прошлое, но общаться с семьей ей до сих пор не хочется.